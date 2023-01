Köln (ots) -



- Zwölf 3D-Drucker drucken Bauteile für Vor- und Kleinserienfahrzeuge, vor allem

aber Hilfsmittel und Werkzeuge für Kölner Fahrzeugfertigung

- Jeder Ford-Beschäftigte kann solche Einbauhilfen per App beantragen. Im

3D-Druck-Zentrum werden sie dann digital konstruiert und gedruckt

- Für den Launch des ersten vollelektrischen Modells Ende des Jahres in Köln

erhöht Ford damit die Effizienz und Qualität seiner Produktionsprozesse

- 3D-Druck-Zentrum als Beispiel, wie das Kölner Ford-Werk bei seiner

Transformation zum Cologne Electrification Center auch Digitalisierung und

Industrie 4.0 vorantreibt



Die Kölner Ford-Werke befinden sich in der größten Transformation ihrer

Unternehmensgeschichte. Ende des Jahres läuft in Köln das erste vollelektrische

Volumenmodell von Ford in Europa vom Band. Für das Cologne Electrification

Center baut Ford nicht nur seine Fertigungsanlagen um, sondern gestaltet auch

seine Produktionsprozesse noch effizienter und nachhaltiger und treibt dabei die

Digitalisierung und Industrie 4.0. voran.





Wie Ford diesen innovativen Ansatz in der Praxis umsetzt, kann man sich in derHalle W3 in Köln-Niehl anschauen. In unmittelbarer Nachbarschaft zum PilotPlant, also der Vorserienfertigung, hat der Automobilbauer ein neues3D-Druck-Zentrum eröffnet. Hier stehen nun zwölf Hightech-3D-Drucker und druckenunterschiedlichste Bauteile aus Kunststoff und Metall. Manche sind nur wenigeZentimeter klein und 30 Gramm schwer, andere - vom größten 3D-Drucker desZentrums erzeugt - können bis zu 2,4 Meter lang, 1,2 Meter breit und 1 Meterhoch werden und 15 Kilogramm wiegen.Das 3D-Druck-Verfahren gibt es bei Ford in Köln schon lange. Bereits in den1990er Jahren begannen Ingenieure im Entwicklungszentrum Merkenich Bauteile fürTestfahrzeuge und Prototypen 3D zu drucken. Ford setzte in diesem Bereich deradditiven Fertigung Maßstäbe. So gelang es dem Ford Forschungszentrum in Aachen2019 das größte Metallteil herzustellen, das bis dahin je per 3D-Druckentstanden ist. Dabei handelte es sich um eine Ansaugbrücke aus Aluminium fürden Motor eines von der kürzlich verstorbenen Drift-Legende Ken Block umgebautenFord F-150. (https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2019/01/29/ford-engineers-make-record-breaking-3d-part-to-help-bring-ken-bl.html)Auch im neuen 3D-Druck-Zentrum in Niehl werden Bauteile für Vor- undKleinserienfahrzeuge gedruckt. Aber der Fokus liegt woanders: "Wir stellen hierin erster Linie Hilfsmittel und Werkzeuge für unsere Fertigungsbereiche her",erklärt Nurah Al-Haj-Mustafa, Ford-Ingenieurin für 3D-Druck. Das sind zum