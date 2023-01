STEFAN VODA (dpa-AFX) - Deutschland stockt seine Unterstützung für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in der kleinen Nachbarrepublik Moldau weiter auf. Das Entwicklungsministerium stelle dem Land zusätzliche sieben Millionen Euro und damit seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine insgesamt 149 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Ministerin Svenja Schulze (SPD) am Freitag bei einem Besuch in der Grenzregion Stefan Voda.

In der in der Nähe der Grenze zur Ukraine gelegenen Gemeinde Stefan Voda übergab Schulze einen Stromgenerator im Wert von insgesamt etwa 37 000 Euro an ein Gesundheitszentrum. Auch in Moldau gibt es wegen der russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur immer wieder Stromausfälle. Das Land ist zudem stark von Energielieferungen aus der Ukraine und Russland abhängig.