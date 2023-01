DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Voestalpine auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Voestalpine vor Zahlen von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gesunkene Durchschnittspreise sollten dem Stahlkonzern zwar ein im Vergleich zum Vorquartal schwächeres Jahresviertel beschert haben, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäftssegmente mit hohem Kurs-Gewinn-Verhältnis entwickelten sich aber weiter solide. Der Experte hob seine Schätzungen für die Jahre bis 2025 an./tav/stwVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 06:43 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die voestalpine Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 29,08EUR gehandelt.