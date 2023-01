Im Zuge der Zahlen gab Netflix-Mitbegründer Reed Hastings seinen Rücktritt als Co-CEO bekannt. Er hat Netflix seit mehr als zwei Jahrzehnten geleitet und wird künftig als Executive Chairman des Unternehmens fungieren. Nachfolger werden seine beiden langjährigen Mitstreiter Ted Sarandos und Greg Peters.

Es war der erste Quartalsbericht, der die Zahlen des neuen werbefinanzierte Dienstes von Netflix enthält. "Wir haben einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar, fast 32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und wir würden nicht in ein Geschäft wie dieses einsteigen, wenn wir nicht glauben würden, dass es größer als mindestens zehn Prozent unseres Umsatzes sein könnte", so Chief Financial Officer Spencer Neumann über das Werbemodell im nachfolgenden Analysten-Call.

Das Unternehmen prognostiziert, dass das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2023 um vier Prozent steigen werde. Die Wall Street rechnet derzeit mit 3,7 Prozent.

Netflix-Aktien haussierten nach dem Quartalsbericht und liegen vorbörslich rund sechs Prozent im Plus. Auch Aktien von Disney, Comcast, Paramount Global und Warner Bros. Discovery notieren höher.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion