BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport will nach dem Einbruch in der Baufinanzierung mit frischem Geld von Aktionären wieder auf Wachstumskurs gehen. Das Unternehmen holte mit der Ausgabe neuer Aktien brutto rund 50 Millionen Euro herein, wie es am Freitag in Berlin mitteilte. Mit dem zusätzlichen Eigenkapital will Hypoport nach eigenen Angaben die "außerordentlichen Wachstumschancen" im derzeitigen Marktumbruch in der Immobilienfinanzierung nutzen. Für die Hypoport-Aktie ging es nach den Neuigkeiten am Freitagmorgen jedoch deutlich abwärts.

Kurz nach Handelsbeginn verlor das Papier fast sieben Prozent auf 136,40 Euro und war damit größter Verlierer im Nebenwerte-Index SDax . Das Analysehaus Pareto Securities zeigte sich von der Kapitalerhöhung überrascht. Es erscheine indes sinnvoll, den jüngsten Kursanstieg zu nutzen, um für künftige Chancen in einem schwierigen Marktumfeld gewappnet zu sein, schrieben sie in einer Studie.