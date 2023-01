Wegen der zahlreichen Probleme waren die Siemens-Energy-Aktien 2022 mit einem Minus von rund 22 Prozent fast doppelt so schwach wie der Leitindex. Dabei hatten sie aber nach einem Rekordtief Mitte Oktober bei 10,25 Euro kräftig aufgeholt. Mit 18,53 Euro kosten die Papiere inzwischen gut 80 Prozent mehr als Mitte Oktober.

ZAMUDIO/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Probleme der spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa reißen nicht ab und machen dem Energietechnikkonzern Siemens Energy weiter schwer zu schaffen. Nun hat Siemens Gamesa erneut Qualitätsmängel bei bestimmten Komponenten festgestellt, was zu millionenschweren Belastungen im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) führt. Gamesa schreibt damit weiter rote Zahlen - als Konsequenz muss Siemens Energy seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 senken. Die im Dax notierten Aktien der Münchner gaben am Freitag um rund ein Prozent nach.

Ask 0,95

Ask 0,95

Ask 0,93

Ask 0,93

Gamesa habe in einer Überprüfung der installierten Windkraftanlagen "eine negative Entwicklung der Ausfallraten bei bestimmten Komponenten festgestellt, die zu höheren Garantie- und Wartungskosten führen als zuvor geschätzt", teilte der spanische Konzern am Donnerstagabend mit. Die finanzielle Belastung bezifferte Gamesa dabei auf 472 Millionen Euro, was zu einem Verlust des operativen Ergebnisses (Ebit) vor bestimmten Kaufpreisallokationen von rund 760 Millionen Euro im Quartal führte.

Worin die Probleme genau liegen, wollte Chef Jochen Eickholt in einer Telefonkonferenz mit Analysten nur vage spezifizieren. Der Schwerpunkt liege im Service-Geschäft und nur in kleinerem Ausmaß bei den Turbinen, sagte der Manager. Es sei ein Mix aus verschiedenen Problemen, bei unterschiedlichen Komponenten und Plattformen, die mancherlei Effekte nach sich ziehen würden. Auch die betroffenen Länder und Regionen seien nur schwer abzugrenzen. Finanzchefin Beatriz Puente erwartet, dass der Barmittelzufluss in den kommenden acht Jahre beeinflusst sein wird. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet sie Auswirkungen im mittleren zweistelligen Bereich.

Als Folge von Gamesas Problemen musste Siemens Energy bei der Prognose für 2022/23 zurückrudern. So soll die operative Ergebnis-Marge vor Sondereffekten nun nur noch bei 1 bis 3 Prozent liegen, nach zuvor in Aussicht gestellten 2 bis 4 Prozent. Der Nettoverlust dürfte zudem auf Vorjahresniveau liegen und nicht wie bisher angepeilt stark sinken, hieß es weiter.