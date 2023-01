Wirtschaft Bahn-Verspätungen regional sehr unterschiedlich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Verspätungen von Fernzügen der Deutschen Bahn gibt es regional deutliche Unterschiede. Das zeigt eine Analyse von Daten des Portals "Zugfinder", über die der "Spiegel" berichtet - mit einer Grundlage von über 8,6 Millionen Fernzug-Halten an deutschen Bahnhöfen in den vergangenen drei Jahren.



Vergleichsweise gut sah es dabei in Mecklenburg-Vorpommern und Teilen Niedersachsens aus. Dort waren an vielen Bahnhöfen mindestens 80 Prozent aller IC und ICE pünktlich. Am unteren Ende der Skala finden sich Bahnhöfe wie Bonn, Gelsenkirchen und Mainz: Dort kam im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte aller Fernzüge zu spät.