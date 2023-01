Ständig unqualifizierte Bewerber? - 5 Gründe, warum Medizintechnik-Unternehmen ihre Stellen nicht besetzen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Maximilian Kraft ist der Inhaber und Geschäftsführer der patesAG. Die Recruiting-Agentur ist auf die Bereiche der Pharmaindustrie undMedizintechnik spezialisiert und unterstützt die Unternehmen bei der Gewinnungneuer Mitarbeiter. Gemeinsam mit seinem Team will der erfahreneMarketing-Experte den Arbeitgebern der Branche die Instrumente an die Handgeben, um in Zeiten des Fachkräftemangels wieder deutlich mehr und passendeBewerbungen von qualifiziertem Personal zu erhalten.Die Unternehmen in der Pharmaindustrie und Medizintechnik haben schon seitJahren mit einem Mangel an Fachkräften zu kämpfen - die jüngsten Entwicklungenam Bewerbermarkt haben die Situation jedoch noch einmal deutlich verschärft.Viele Unternehmen suchen händeringend nach geeigneten Bewerbern und müssenzunehmend Umsatz-Einbußen befürchten, weil nicht genügend Personal für dieAuftragserfüllung zu Verfügung steht. Oft ist die Personaldecke bereits so dünn,dass selbst kurzzeitige Auftragsspitzen zu einem Problem werden können. "Vieleunserer Kunden haben zuvor schon einiges probiert, finden jedoch auch nachlanger Suche nicht genügend neue Mitarbeiter", sagt Maximilian Kraft. Er ist derGeschäftsführer der pates AG, mit der er Unternehmen aus der Pharmaindustrie undMedizintechnik bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter unterstützt. Im Folgenden hater die fünf häufigsten Gründe verraten, warum Unternehmen aus derPharmaindustrie und Medizintechnik ihre Stellen nicht besetzen.1. Die Unternehmen wissen nicht, was sie wirklich suchenViele Personaler und Geschäftsleitungen wissen gar nicht, welche Fachkräfte siewirklich suchen. Bei der Ausschreibung orientieren sie sich an Vorerfahrungenmit vorherigen Stelleninhabern oder stellen die Texte aus verschiedenen Teilenvorheriger Anzeigen zusammen. So erreichen sie jedoch nur weitestgehendungeeignete Kandidaten, während sich qualifizierte Kandidaten nicht angesprochenfühlen. Stattdessen gilt es, die benötigten Kenntnisse und Fähigkeiten zuanalysieren und sie mit dem richtigen Wording in der Stellenanzeige zuverpacken, um tatsächlich passende Bewerbungen zu generieren.2. Unpassende StellentitelHinzu kommt, dass die Stellenanzeigen meist unpassend formuliert werden. Dasheißt, der Titel der Anzeige und auch die Inhalte sprechen die falschenKandidaten an. Schließlich filtern potenzielle Bewerber in der Regel bereitsnach der jeweiligen Überschrift. Wenn aber bereits der Stellentitel nicht zumProfil des Interessenten passt, wird auch die Beschreibung nicht gelesen.Andererseits erhalten die Unternehmen auf diese Ausschreibung dann Bewerbungenvon unpassenden Kandidaten - im Recruiting wird dann von einer Stellenanzeige