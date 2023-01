Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Aktien



Deutschland

Nach einem rasanten Start ins Handelsjahr 2023 bremste der DAX seinen Aufwärtstrend in den vergangenen Handelstagen. Am Dienstag sorgten überraschend gute ZEW-Daten für positive Konjunkturaussichten in Deutschland und für gute Stimmung im deutschen Leitindex. Am Mittwoch wurde das bisherige Jahreshoch bei 15.269 Punkten erreicht. Schwache Zahlen aus den USA sorgten in der Folge für einen Dämpfer und lösten Gewinnmitnahmen im DAX aus. Am Donnerstag geht es bis auf 14.920 Punkte runter. BASF

An der Börse Stuttgart wurden in der letzten Handelswoche die Aktien von BASF und Volkswagen am meisten gehandelt. 811 Preisfeststellungen brachten dabei BASF auf die Spitzenposition, Volkswagen folgt mit 675 Ausführungen. Der deutsche Chemiekonzern BASF veröffentlichte vorläufige Zahlen für 2022. Das Ergebnis nach Steuern liegt mit einem Verlust von 1,376 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahresergebnis und den Erwartungen der Analysten. Grund für den Verlust ist vor allem der Rückzug von WintershallDEA aus dem Russlandgeschäft. BASF musste deshalb insgesamt 7,3 Milliarden Euro auf seine WintershallDEA-Beteiligung abschreiben. Beim Umsatz konnte ein Plus von 11% auf 87,3 Milliarden Euro erreicht werden. Der Vorsteuergewinn (EBIT) liegt mit voraussichtlich 6,9 Milliarden Euro im erwarteten Rahmen. Im Wochenvergleich steht die BASF-Aktie nahezu unverändert bei 52,09 Euro. Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 56,67 Euro. Volkswagen Vz.

Die Vorzugsaktien von Volkswagen waren in der letzten Handelswoche auf Platz zwei der meistgehandelten Inlandsaktien an der Euwax. Volkswagen veröffentlichte nun neue Absatzzahlen. So konnten im Dezember weltweit 18% mehr Autos verkauft werden. Insgesamt 842.300 Einheiten konnte der VW-Konzern verkaufen. Über das Gesamtjahr gesehen steht dennoch ein Minus von 7% bei einem Absatz von 8,26 Millionen Fahrzeugen. Profitieren konnte VW vor allem beim Absatz seiner vollelektrischen Fahrzeuge. Hier steht ein Verkaufsplus von 26% im Gesamtjahr 2022. Das entspricht einem Absatz von 572.100 Einheiten. Der Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge am VW-Gesamtabsatz konnte damit von 5,1% in 2021 auf 6,9% in 2022 gesteigert werden. Volkswagen möchte den Absatz seiner Elektro-Fahrzeuge im wichtigsten Markt China weiter steigern und plant einen Ausbau seiner Angebote im Einstiegssegment.