ShopApotheke – dieser Trade ging auf

die Aktie der ShopApotheke gehört am Donnerstag zu den Gewinnern. Anlass sind erneute Hoffnungen im Thema E-Rezept. An die Einführung eines elektrischen Rezepts sind bei der Aktie große Hoffnungen geknüpft. Deutschland tut sich bislang schwer mit der Einführung, was die Aktie im Jahr 2022 stark belastet hat ( siehe Chart) . Für das Unternehmen geht es um hohe Umsätze. Man schätzt die Zahl der Verschreibungen in Deutschland auf 500 Millionen. Nun äußerte sich Gesundheitsminister Lauterbach zuversichtlich und kündigte eine Einführung für das kommende Jahr an. Mehr dazu hier: