München (ots) - Der Umbau des deutschen Energiesystems hat bereits 2021 die

hochgesteckten Ziele weitestgehend verfehlt. Das zeigt das 11. Monitoring der

Energiewende, das die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. heute

veröffentlicht hat. "Die Ergebnisse des Monitorings sind alles andere als

zufriedenstellend. In drei von vier Kategorien - Bezahlbarkeit, Energieeffizienz

/ erneuerbare Energien und Umweltverträglichkeit - sind die Ergebnisse

schlechter als im Vorjahr . Das muss ein Weckruf sein: Wenn die Energiekrise als

Mutter aller Krisen gilt, ist die Energiewende die Mutter aller Krisenlösungen

", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Laut des von der Prognos AG für die vbw erstellten Monitorings sind die Preise

für Gas und Strom schon 2021 deutlich angestiegen. "Bereits vor den historischen

Preisspitzen für Energie im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine

lag die Steigerung der Energiepreise deutlich über der Teuerungsrate der

Verbraucherpreise. Die Entwicklung der Strompreise ist und bleibt

besorgniserregend . Beim Industriestrom belegen wir innerhalb der EU den

vorletzten Platz , nur Zypern ist teurer. Dieses Preisniveau kostet uns

internationale Wettbewerbsfähigkeit. Für uns als Industrienation bleibt

bezahlbare Energie zentral. Deshalb ist die Absenkung der Stromsteuer auf das

EU-rechtliche Minimum nötig. Dringend erforderlich ist auch ein einheitlicher

Industriestrompreis , am besten auf europäischer Ebene", fordert Brossardt.





Aus Sicht der vbw muss der Ausbau der Stromnetze endlich einen echten Schuberfahren. "Wir brauchen ein zukunftstaugliches Stromnetz , das dezentraleEinspeisungen von Strom aus erneuerbarer Energie aushält. Im gleichen Zug müssenwir alle erneuerbaren Energien mit Höchstgeschwindigkeit ausbauen. Damit stärkenwir das Energieangebot vor Ort und dämpfen die Preise. Zudem gilt es, denHochlauf der Wasserstoffwirtschaft zu beschleunigen. In der Energiekrise habenwir gezeigt, dass wir beim Umbau des Energiesystems Tempo machen können. Am Bauder deutschen LNG-Terminals müssen wir uns ein Beispiel nehmen. Wir brauchengenerell schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren ", so Brossardt.Die einzige Kategorie der Studie, die sich nicht weiter verschlechtert hat, istdie Versorgungssicherheit . "In diesem Bereich bleibt die Wertung auf demVorjahresniveau. Aber auch das ist kein Erfolg. Der wichtige Ausbau derStromnetze bleibt Stückwerk. Zudem nehmen die Kosten fürSystemsicherheitsmaßnahmen zu. Mit rund 2,3 Milliarden Euro wurde einhistorischer Höchstwert im Monitoring-Jahr 2021 verzeichnet", resümiertBrossardt und ergänzt: "Für eine gesicherte Gasversorgung unter höchstenUmweltstandards muss das deutsche Fracking -Verbot endlich ideologiefrei auf denPrüfstand."Die Treibhausgasemissionen haben sich in Deutschland 2021 um 4,5 Prozent erhöht."Aufgrund der Energiekrise hat dieser Trend in 2022 sicherlich zugenommen. Dasist zur Bewältigung der Krise notwendig, muss aber die Ausnahme bleiben. Wirmüssen jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und sowohl Energiewende als auchweitere Klimaschutztechnologien mit aller Entschlossenheit fördern. Es gilt, ausdem Bewusstsein unserer bisherigen Abhängigkeit neuen Schwung für eine breiteAkzeptanz in der Gesellschaft für den Umbau des Energiesystems mitzunehmen", soBrossardt abschließend.Das 11. vbw Monitoring der Energiewende steht unterhttp://www.vbw-bayern.de/monitoring_energiewende zum Downloadbereit.