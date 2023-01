Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Pforzheim (ots) - Europas größte energiewirtschaftliche Plattform Thesmarter E Europe 2023 bietet einen umfassenden Überblick über neue Entwicklungenund Trends in den Bereichen der erneuerbaren Energie, Dezentralisierung undDigitalisierung der Energiewirtschaft sowie branchenübergreifende Lösungen ausden Sektoren Strom, Wärme und Verkehr. Vom 14. bis 16. Juni 2023 stehen denAusstellern 176.000 Quadratmeter in 16 Hallen der Messe München zur Verfügung.85.000 Besucher werden erwartet - eine große Bühne auch für Start-ups undNewcomer, die von den Veranstaltern und der Bundesregierung gefördert werden.Der Start-up- und Newcomer-Bereich der Innovationsplattform The smarter E Europeist äußerst erfolgreich: 2022 haben 78 Start-ups aus 15 Ländern ihre Produktepräsentiert. Und sie schreiben immer wieder Erfolgsgeschichten. Zum Beispiel dieVoltfang GmbH: 2022 stellte das Unternehmen einen kommerziellen Stromspeicheraus Second-Life-Autobatterien am "Gemeinschaftsstand Innovation made in Germany"vor, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Dergrüne Stromspeicher aus Autobatterien wurde mit dem ees AWARD, demInnovationspreis der Speicherbranche, ausgezeichnet. In diesem Jahr wird dieVoltfang GmbH bereits mit einem eigenen 90 Quadratmeter großen Stand auf Thesmarter E Europe vertreten sein.Kontakte knüpfen und mit Partnern vernetzenStart-ups und Newcomer präsentieren 2023 in Halle B5 ihre Innovationen, Produkteund Geschäftsmodelle in den Bereichen der erneuerbaren Energie,Dezentralisierung und Digitalisierung sowie für die Energiebranche und dieElektromobilität. Außerdem werden branchenübergreifende Lösungen aus denSektoren Strom, Wärme und Verkehr zu sehen sein. Darüber hinaus bietet Thesmarter E Europe den Start-ups vielfältige Möglichkeiten, Kontakte zupotenziellen Investoren, Business Angels, Acceleratoren und Inkubatoren zuknüpfen sowie sich mit Partnern aus allen Bereichen der Energiewirtschaft zuvernetzen.Für junge Unternehmen gibt es attraktive Messe-Pakete: Start-ups, die vormaximal fünf Jahren gegründet wurden, weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigenund einen Jahresumsatz von höchstens fünf Millionen Euro haben, können zwischendem Newcomer- und dem Rising-Star-Paket wählen. Unternehmen mit Sitz inDeutschland, die vor maximal zehn Jahre gegründet wurden, weniger als 50Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von höchstens zehn MillionenEuro haben, haben die Möglichkeit, sich am Gemeinschaftsstand "Innovation madein Germany", gefördert durch das BMWK, zu präsentieren.Aufmerksamkeit und Reichweite für Award-Finalisten und Gewinner