Telekom, Ericsson und Qualcomm testen neue Millimeterwellen-Technologien für Industrie-Anwendungen (FOTO)

- Garantierte Qualität (Quality of Service, QoS) pro Nutzer beim Upload.

- Kombination von 3,7 GHz und 26 GHz Spektrum mit Carrier Aggregation für

besseren Uplink.

- Neue Technologie schafft Voraussetzung für neue Anwendungen in der Industrie.



Deutsche Telekom, Ericsson und Qualcomm Technologies Inc. haben eine neueTechnologie für den Einsatz von Millimeterwellen mit 5G erfolgreich getestet.Dieses neue Verfahren kann zukünftig den Upload von sehr großen Datenmengenermöglichen, auch bei einer hohen Auslastung des Netzes. Gleichzeitig könnendabei die Qualitätsparameter des Netzes gesteuert bzw. verwaltet werden. Lag derFokus bei Konnektivitätslösungen in der Industrie bisher auf dem Download vonDaten, konzentriert sich dieses Verfahren auf den Upload großer Datenmengen. Daseröffnet neue Möglichkeiten für Kunden-Anwendungen.QoS für Daten-UplinkFür die Tests der 5G mmWave-Technologie wurden die 5G Frequenzen um 3,7 GHz mitdem Frequenzspektrum um 26 GHz (Millimeterwellen / mmWave) ergänzt. DurchBündelung beider Frequenzen stand eine sehr hohe Bandbreite zur Verfügung. DerVersuchsaufbau beinhaltete außerdem eine Priorisierungs-Funktion, die dieRessourcen-Zuteilung für bestimmte Geräte im Netz priorisiert. Damit war dienotwendige Qualität der Datenverbindung jederzeit sichergestellt. Inverschiedenen Testszenarien konnten Spitzenraten von 5 Gbit/s im Downlink und700 Mbit/s im Uplink erzielt werden.Das Frequenzspektrum um 26 GHz wird in Deutschland von der Bundesnetzagentur anInteressenten zugeteilt. Eine Nutzung ist derzeit nur auf lokale Anwendungenreglementiert. Das Frequenzspektrum eignet sich deshalb besonders für denEinsatz im Rahmen von 5G Campus-Netzen, speziell für Anwendungen, die besondershohe Datenraten erfordern.5G mmWave für industrielle AnwendungenEin mögliches Einsatz-Szenario für die 5G mmWave-Technologie ist diemetallverarbeitende Produktion. Findet zum Beispiel eine Qualitätskontrollemithilfe von hochauflösenden Bildern oder Röntgenaufnahmen statt, etwa bei derÜberprüfung von Schweißnähten, können fehlerhafte Produkte durch dieEchtzeit-Übertragung der Daten sofort erkannt und aussortiert werden. Die 5GmmWave Technologie kann sicherstellen, dass jede Kamera oder Röntgen-Gerätjederzeit die erforderlichen Netz-Ressourcen erhält, um die großen Datenmengender Aufnahmen an einen zentralen Server zu übertragen.Kaniz Mahdi, SVP Technology Architecture & Innovation, Deutsche Telekom: "Immermehr Unternehmen setzen auf 5G, um ihre Digitalisierung voranzutreiben. Wir