Gemeinsam mit vier Partnerbanken wurden institutionelle Investoren aus Österreich und dem europäischen Ausland adressiert. "Die HYPO Oberösterreich steht auf dem internationalen Markt für Stabilität und Verlässlichkeit. Das unterstreicht auch unser Rating von AA+, welches wir auch für die aktuelle Anleihe erwarten.", führt Kumpfmüller aus. "Der gute internationale Ruf liegt auch in unserer aktiven und steten Kommunikation mit unseren Partnern begründet, was Vertrauen schafft."

Gemeinsam mit den Geldern aus Wohnbauanleihen und Spareinlagen konnte so immerhin ein Drittel der geplanten Refinanzierungen für 2023 bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres aufgenommen werden.

Linz (APA-ots) - Die HYPO Oberösterreich nutzte das zu erwartende, positive Klima auf den Finanzmärkten am Jahresanfang und platzierte Pfandbriefe in Höhe von 250 Millionen Euro am internationalen Kapitalmarkt. Die Anleihe war in Rekordzeit ausverkauft, was das Vertrauen in die Bank mit ihrem Top-Rating abermals unterstreicht.

