Informatik Deutschland europaweit abgehängt - Bildungsallianz fordert verpflichtenden IT-Unterricht

Berlin (ots) - Deutschland ist in Europa beim IT-Unterricht abgehängt. In fast

allen europäischen Länder ist Informatik Pflichtfach, während es in Deutschland

oftmals nur als Wahlfach im Curriculum verankert ist. Das zeigt eine aktuelle

Vergleichsstudie der Heinz Nixdorf Stiftung. "Schon jetzt fehlen 137.000

Informatiker, und bis 2030 wird diese Zahl auf eine Million anwachsen", warnt

der Generalsekretär der Bildungsallianz des Mittelstands, Prof. Dr. Martin

Wortmann. "Wenn wir nicht schnellstmöglich unsere Defizite ausgleichen, droht

der Kollaps aller Digitalisierungsprojekte in Deutschland."



Die meisten europäischen Länder haben Informatik als Pflichtfach in der

Sekundarstufe I verankert, ein Viertel sogar bereits im Grundschulalter. Wie

wichtig die Verbindlichkeit des Informatikunterrichts ist, um alle Schülerinnen

und Schüler zu erreichen, zeigen Daten des Nationalen Bildungspanels. Schon in

digitalen Kompetenzen schneiden Schülerinnen und Schüler aus einem Bundesland

ohne Pflichtfach Informatik deutlich schlechter ab als ihre Altersgenossen aus

einem Bundesland mit Pflichtfach (Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen). Besonders

junge Frauen geraten durch geringere Belegungsquoten des Informatik-Wahlfachs

ins Hintertreffen.