GOLDMAN SACHS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Olivier Nicolai bleibt nicht nur mit Blick auf das Schlussquartal des Konsumgüterkonzerns skeptisch, sondern auch für das Jahr 2023, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Das Klebstoffsegment kämpfe mit einer sinkenden Nachfrage und Lieferkettenproblemen in China. Und auch im Konsumgütergeschäft gehe es abwärts./tav/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 21:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 66,08EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m