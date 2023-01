Köln (ots) - Der Klimaschutz ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer

Zeit. Als zweitgrößter Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland übernimmt REWE

Verantwortung und kombiniert seit Jahren den Nahversorgungsauftrag mit

wegweisenden Innovationen, die positive Effekte auf Umwelt, Klima und

Ressourcenschonung haben. Ganz neu: REWE und die Deutsche Bahn werden ab

Frühjahr mehrere Gemeinden in Nordhessen mit einem Einkaufs-Bus versorgen. Nur

eine von vielen Initiativen, die REWE auf der "Internationalen Grünen Woche" in

Berlin unter dem Dach "Klimaschutz" präsentiert.



REWE und DB pilotieren Einkaufs-Bus für ländliche Gebiete





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit einem achtzehn Meter langen Bus versorgen REWE Mitte und die DB Regio AG abdem Frühjahr mehrere Gemeinden der Landkreise Kassel, Schwalm-Eder undWaldeck-Frankenberg mit frischen und regionalen Lebensmitteln. Die Unternehmensichern so nicht nur die örtliche Nahversorgung, sondern verringern auchCO2-Emissionen, die ansonsten durch Individualverkehr in den nächstgelegenenSupermarkt entstanden wären. Die Einwohner:innen der ländlichen Gebiete könnenaus rund 700 Produkten wählen - von frischem Obst und Gemüse über gekühlteFrischwaren und Tiefkühlprodukte bis hin zu Getränken und Kosmetik. DerEinkaufs-Bus ist der nächste Schritt einer Kooperation von REWE und DB. "Was aufder Schiene begann, findet nun auf der Straße seine Fortsetzung: Ende 2021tourte der REWE-Supermarktzug durch Hessen. Aus dieser Aktion ist unser neuesProjekt entstanden. Der Gedanke dabei ist, neue Wege in der Nahversorgung zuerschließen - mobil, regional und nachhaltig", erklärt Jürgen Scheider,Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Mitte.Vernetzt in der Region: Zusammenarbeit auf AugenhöheDass REWE eine regionale Verwurzelung am Herzen liegt, zeigt auch die 2020 insLeben gerufene REWE Lokal-Partnerschaft. Mit dieser fördert die Genossenschaftlokale Lieferant:innen und Erzeuger:innen, definiert verbindlich dieZusammenarbeit und leistet somit auch einen Beitrag zur Bewahrunglandwirtschaftlicher Strukturen. REWE-Kaufleute, Marktmanager:innen undLokalitätsbeauftragte in den Regionen verbinden dabei heimische Lieferant:innenoder örtliche Erzeugergemeinschaften mit ihrem REWE-Markt in der Nähe. Siehelfen etwa beim Vertrieb durch die Listung von Produkten oder fungieren alsdirekte Ansprechpartner:innen vor Ort. So kann REWE sicherstellen, dassKund:innen jederzeit eine große Auswahl an lokalen und regionalen Produkten inden Märkten finden und jede:r einzelne mit dem Kauf etwas für den Klimaschutztun kann. Denn kurze Lieferwege schonen die Umwelt.