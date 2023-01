Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten beeindruckte in den letzten Wochen mit einer überaus starken Entwicklung. Zuletzt setzten der Aktie aber Gewinnmitnahmen zu. Gerät die Kursrally nun ins Wanken?

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Barrick Gold überschrieben wir am 04.01. mit „Steht eine Rally in den Startlöchern?“. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Mit großer Vehemenz läuft Barrick Gold erneut auf den Widerstand um 18 US-Dollar zu. Gelingt es dieses Mal, die Hürde zu überspringen? Die aktuellen Rahmenbedingungen offerieren einen Ausbruch über die 18 US-Dollar. Die Aktie muss diese Tür jedoch noch aufstoßen… Mit Blick auf die Relevanz dieser Zone könnte ein möglicher Ausbruch ein starkes Kaufsignal auslösen. Die ersten möglichen Bewegungsziele hatten wir für diesen Fall bereits zuletzt mit 19 US-Dollar und 20 US-Dollar angesetzt. Allerdings besteht auch die Chance, dass es deutlich darüber hinaus gehen könnte, vor allem dann, wenn der Goldpreis das aktuelle Momentum nutzt und in Richtung 1.900 US-Dollar oder gar darüber hinaus vorstoßen würde. In Bezug auf Barrick Gold gilt. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer weiterhin auf 16,9 US-Dollar begrenzt bleiben.“

In der Folgezeit nutzte Barrick Gold die Gunst der Stunde und die starken Rahmenbedingungen und setzte zum Sprung über die 18 US-Dollar an. Rasch wurde der erste Zielbereich bei 19 US-Dollar erreicht und überwunden. Kurzzeitig gerieten auch die 20 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens, doch Barrick Gold drehte unmittelbar vor Erreichen der 20 US-Dollar wieder nach unten ab.

Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn es Barrick Gold gelingen würde, den aktuell zu beobachtenden Rücksetzer auf 18 US-Dollar zu limitieren. Knapp unterhalb von 18 US-Dollar verläuft die 200-Tage-Linie. Ein bärisches Kreuzen dieser Linie gilt es, zu verhindern. Sollte es hingegen noch einmal unter die 17,0 US-Dollar / 16,9 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Ein Vorstoß der Aktie über die 20 US-Dollar würde ihr die Tür in Richtung 22 US-Dollar öffnen.

Barrick Gold gab kürzlich die Produktionsdaten für 2022 bekannt. Trotz einer im vierten Quartal starken Goldproduktion verpassten die Kanadier die Jahresziele leicht. Besser lief es dagegen bei der Kupferproduktion. In diesem Punkt konnte Barrick Gold überzeugen.