Deutsch-französische Zusammenarbeit ist Basis für erfolgreiche EU-Außenpolitik - Brossardt "Vertrag ist wichtiger Baustein der europäischen Einigung"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. betont

anlässlich des 60-jährigen Jahrestags der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags die

Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft : "Als größte

EU-Mitgliedsstaaten tragen Frankreich und Deutschland in der EU gemeinsam

besondere Verantwortung. Gerade mit Blick auf die politischen und

wirtschaftlichen Herausforderungen infolge des russischen Angriffskriegs gegen

die Ukraine spielt der Zusammenhalt beider Länder eine besonders große Rolle.

Stabile Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland sind die Basis für ein

koordiniertes Vorgehen der EU nach außen", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer

Bertram Brossardt.



Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag wurde am 22. Januar 1963 von

Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de

Gaulle im Pariser Élysée-Palast unterzeichnet. Er garantiert, dass sich

Frankreich und Deutschland unter anderem in allen wichtigen Fragen der Außen-

und Sicherheitspolitik gegenseitig konsultieren. "Damit ist der Élysée-Vertrag

ein wichtiger Baustein der europäischen Einigung ", so Brossardt.