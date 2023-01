Stuttgart (ots) - Mittelständische Unternehmen sind in der Krise besonders

gefordert. Doch wie können sie sich jetzt aufstellen, um die Herausforderungen

zu meistern? Als Geschäftsführer der Social Media Schwaben GmbH unterstützt

Robert Kirs B2B-Unternehmen dabei, den Herausforderungen der modernen

Geschäftswelt zu trotzen. Hier verrät der Experte für Krisenmanagement, wie

jedes Unternehmen auf die aktuellen Krisen reagieren sollte.



Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und trägt damit

maßgeblich zum wirtschaftlichen Wohlstand des Landes bei. Doch auch dieser ist

nicht vor Herausforderungen geschützt. Durch wirtschaftliche Krisen,

Veränderungen in der Branche oder andere Faktoren müssen sich mittelständische

Unternehmen immer wieder neu am Markt behaupten. Doch hierzu fehlt es ihnen oft

an der nötigen Strategie und den passenden Marketingmethoden. "Ich beobachte

immer wieder, dass es etlichen mittelständischen Unternehmen an einer soliden

Grundlage mangelt, um ernsthafte Krisen unbeschadet überstehen zu können",

erklärt Robert Kirs, Geschäftsführer der Social Media Schwaben GmbH.





"Doch auch aus Krisen können Chancen erwachsen - umso wichtiger ist es, sichrichtig darauf vorzubereiten und sich den Problemen zu stellen", so derMarketingexperte weiter. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Bachelor ofEngineering begann Robert Kirs eine Karriere als Ingenieur bei einigen BigPlayern in der Automobilbranche. So ist es ihm gelungen, ein tiefes Verständnisfür die Systeme zu entwickeln, auf die Top-Unternehmen sowohl in der Technik alsauch im Marketing setzen. Nach einigen Jahren in dieser Branche hat er seineKarriere in eine neue Richtung gelenkt und sich auf Social-Media-Marketingspezialisiert. Schließlich gründete er die Social Media Schwaben GmbH, umUnternehmen dabei zu helfen, ihre Kundengewinnung zu digitalisieren und sichzukunftssicher aufzustellen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinembreiten Fachwissen konnte er bereits über 120 B2B-Unternehmen in der gesamtenDACH-Region dabei zu unterstützen, ihre individuellen Ziele zu erreichen undihre Präsenz in den sozialen Medien zu stärken.Warum man sein Geschäftsmodell und sein Kundenportfolio an aktuelleGegebenheiten anpassen sollte"Gerade in Krisenzeiten ist es notwendig, das eigene Geschäftsmodell zuhinterfragen und gegebenenfalls anzupassen", verrät Robert Kirs. VieleUnternehmen erkennen viel zu spät, dass sie zu sehr auf einen Standort oder einebestimmte Kundengruppe fixiert waren und sich dadurch in Schwierigkeitengebracht haben. Um dies zu vermeiden und sich in der Krise erfolgreich zubehaupten, ist es wichtig, auch über den Tellerrand hinauszublicken und