Dr. Ruth Brand ist neue Präsidentin des Statistischen Bundesamtes

WIESBADEN/BERLIN (ots) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat heute Dr. Ruth

Brand als Präsidentin des Statistischen Bundesamtes (Destatis) in ihr Amt

eingeführt. Die Amtseinführung erfolgte im Rahmen einer Festveranstaltung in

Wiesbaden.



Bundesinnenministerin Nancy Faeser: "Statistiken sind unverzichtbar für unsere

Demokratie und für politische Entscheidungen. Die Informationen des

Statistischen Bundesamtes genießen zu Recht hohes Vertrauen, weil sie unabhängig

und qualitätsgesichert sind. Gerade in Krisenzeiten, wenn der Staat schnelle und

weitreichende Entscheidungen treffen muss, zeigt sich, wie wichtig zuverlässige

und vor allem aktuelle Informationen sind. Mit Dr. Ruth Brand gewinnt das

Statistische Bundesamt eine erfahrene Statistikerin aus den eigenen Reihen

zurück, die bereits fast 20 Jahre für das Haus gearbeitet hat. Sie steht für die

große Verlässlichkeit, die das Statistische Bundesamt seit Jahrzehnten

auszeichnet, und zugleich für weitere Innovationen und Digitalisierung."