Grounded People Apparel bringt branchenweit einmalige Sneaker-Kollektion São Paulo mit 5-Jahres-Garantie auf den Markt

VANCOUVER, British Columbia, Kanada - 20. Januar 2023 /IRW-Press/ Grounded People Apparel Inc. („Grounded People“, das „Unternehmen“ oder die „Marke“) (CSE: SHOE), ein ethisches Schuhbekleidungsunternehmen mit Sitz in Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia, das sich für die Verringerung der schädlichen Auswirkungen der globalen Modebranche auf die Umwelt einsetzt, gibt mit Freude die Markteinführung seiner Unisex-Schuhkollektion São Paulo am 17. März 2023 bekannt (die „Kollektion“). Zeitgleich mit der Markteinführung der Kollektion wird das Unternehmen ein branchenweit einzigartiges Programm mit 5-Jahres-Garantie (das „Garantieprogramm“) lancieren, das die Integrität des Schuhwerks von Grounded People gegen Herstellungsfehler gewährleistet. Damit verpflichtet sich das Unternehmen gegenüber den Kunden, ihnen im Falle von Produktfehlern den Schuh zu ersetzen.

Mit der Markteinführung der Kollektion und der Lancierung des Garantieprogramms feiert das Unternehmen das erste Jahr des Bestehens seiner Marke. Diese Entwicklungen folgen unmittelbar auf eine Mitteilung vom 13. Januar 2023, in der das Unternehmen verlautbarte, dass sich die in Vancouver ansässige Firma Right Season Investments mit einer Barinvestition in Höhe von 2,5 Millionen Dollar an der Marke beteiligt hat.

Im Winter 2021 präsentierte Grounded People in einem großangelegten Pre-Launch den Prototypen seines ethischen Schuhwerks und erntete dafür viel Lob von renommierten Fachmagazinen wie Marie Claire, Forbes und Rolling Stone, um nur einige zu nennen. Eines der Fachmagazine kürte die Schuhe von Grounded People als „eine der 13 besten nachhaltigen Schuhmarken des Jahres 2022”. In einem weiteren Journal wurde bestätigt, dass „Grounded seinen Worten wirklich Taten folgen lässt“. Wieder ein anderes Magazin streute den Schuhen des Unternehmens Rosen und bezeichnete sie als „....unglaublich bequem...“ und „super-stylisch...“.

Nach einem Jahr des Pre-Launch-Verkaufs und Kundenfeedbacks hat das Unternehmen die eingegangenen Rückmeldungen der Kunden in Produktanpassungen einfließen lassen. Dadurch ist eine Kollektion mit „Qualitätsgarantie“ entstanden, von der das Unternehmen überzeugt ist und die es mit einer branchenweit einmaligen „5-Jahres-Garantie“ ausstattet.

Die Unisex-Schuhkollektion São Paulo wird zwischen 219,00 und 229,00 US-Dollar kosten, in den Farben Schwarz und Khaki erhältlich sein und mit besonders strapazierfähigen Laufsohlen aus gebrauchten Autoreifen (schwarz) oder vulkanisiertem Naturkautschuk (khaki) punkten, die mehr Komfort und Bodenhaftung bieten. D-Haken aus Metall sorgen für Zuverlässigkeit beim Schnüren und mit dem Einsatz von 100 % recycelter Baumwolle trägt das Unternehmen verstärkt zum Schutz wertvoller natürlicher Ressourcen bei.