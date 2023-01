MOUNTAIN VIEW - Als nächstes Schwergewicht der Tech-Branche streicht der Google -Mutterkonzern Alphabet tausende Arbeitsplätze. Weltweit sollen rund 12 000 Jobs wegfallen, wie Firmenchef Sundar Pichai in einer am Freitag veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter schrieb. Das entspricht rund sechs Prozent der Belegschaft.

LOS GATOS - Beim Streaming-Riesen Netflix geht die Ära von Firmengründer Reed Hastings zu Ende. Nach mehr als zwei Jahrzehnten zog sich der 62-Jährige aus dem Top-Management zurück. Der Schritt folgte auf ein überraschend starkes Schlussquartal. Nicht zuletzt dank der Doku-Serie "Harry & Meghan" wuchs Netflix mit einem Plus von 7,7 Millionen Nutzern deutlich schneller als erwartet. Der Dienst ist im Wandel: Vor kurzem startete ein günstigerer Abo-Tarif mit Werbung, und demnächst wird gegen das Teilen von Passwörtern vorgegangen.

ZAMUDIO/MÜNCHEN - Die Probleme der spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa reißen nicht ab und machen dem Energietechnikkonzern Siemens Energy weiter schwer zu schaffen. Nun hat Siemens Gamesa erneut Qualitätsmängel bei bestimmten Komponenten festgestellt, was zu millionenschweren Belastungen im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) führt. Gamesa schreibt damit weiter rote Zahlen - als Konsequenz muss Siemens Energy seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 senken. Die im Dax notierten Aktien der Münchner gaben am Freitag um rund ein Prozent nach.

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport will nach dem Einbruch in der Baufinanzierung mit frischem Geld von Aktionären wieder auf Wachstumskurs gehen. Das Unternehmen holte mit der Ausgabe neuer Aktien brutto rund 50 Millionen Euro herein, wie es am Freitag in Berlin mitteilte. Mit dem zusätzlichen Eigenkapital will Hypoport nach eigenen Angaben die "außerordentlichen Wachstumschancen" im derzeitigen Marktumbruch in der Immobilienfinanzierung nutzen. Für die Hypoport-Aktie ging es nach den Neuigkeiten am Freitagmorgen jedoch deutlich abwärts.