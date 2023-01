Liminal BioSciences stellt sich auf der BIO CEO & Investor Conference vor

Laval, Québec und Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Liminal BioSciences Inc.

(Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" oder das "Unternehmen") gab bekannt, dass

Bruce Pritchard, Chief Executive Officer von Liminal BioSciences, am Dienstag,

den 7. Februar 2023 um 10:30 Uhr (ET) während der BIO CEO & Investor Conference,

die vom 6. bis zum 9. Februar 2023 im New York Marriott Marquis stattfindet,

einen Überblick über das Unternehmen geben wird.



Das Unternehmen wird für Gespräche mit den Konferenzteilnehmern zur Verfügung

stehen. Wer ein Treffen vereinbaren möchte, kann dies über das BIO One-on-One

Partnering System tun:

https://www.bio.org/events/bio-ceo-investor-digital-conference/partnering (https

://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3761837-1&h=1126070209&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2

Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3761837-1%26h%3D2879670112%26u%3Dhttps%253A%

252F%252Fwww.bio.org%252Fevents%252Fbio-ceo-investor-digital-conference%252Fpart

nering%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bio.org%252Fevents%252Fbio-ceo-investor-dig

ital-conference%252Fpartnering&a=https%3A%2F%2Fwww.bio.org%2Fevents%2Fbio-ceo-in

vestor-digital-conference%2Fpartnering) , oder per E-Mail an unseren

Unternehmenskontakt unter Verwendung der am Ende dieser Pressemitteilung

angegebenen Informationen.