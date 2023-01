Und auch im neuen Jahr bleibt die Kauflaune der Anleger eher getrübt: Schuld sind unter anderem schwache US-Wirtschaftsdaten und wiederkehrende Zinssorgen. So schloss der Dow Jones Industrial am Mittwoch in dieser Woche mit einem Minus von 1,81 Prozent bei knapp 33.297 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete ein Minus von 1,56 Prozent.

Dennoch zeigen sich einige Strategen der Wall Street vorsichtig optimistisch. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals CNBC erwarten diese, dass das neue Jahr deutlich besser abschließen werde als das vergangene Jahr. Während Jeff Kleintop, Chefstratege bei Charles Schwab, vor "viel Volatilität" in den ersten Monaten warnt, zeigt sich Andrew Slimmon, Senior Portfolio Manager bei Morgan Stanley Investment Management, hingegen deutlich optimistischer. Er glaube, dass sich Aktien zumindest im ersten Halbjahr 2023 deutlich besser entwickeln werden als erwartet – und gibt zwei seiner beliebtesten Aktien preis.



So setzt der Investmentprofi einerseits auf den chinesischen Konzern Alibaba, dessen Aktie er "als billig" bewertet. Das Papier notiert aktuell bei 13,16 Euro. Seit Ende Dezember hat es rund 30 Prozent an Wert zugelegt. Das stimmt optimistisch.



Slimmons Top Pick Nummer zwei ist das US-Unternehmen Pool Corp, das Schwimmbadzubehör verkauft. Die Aktie notiert aktuell bei 332,40 Euro, hat aber noch Luft nach oben, zumindest wenn es nach Slimmon geht. Seine Prognose: Das Unternehmen, das 80 Prozent seines Umsatzes mit Reinigungsmitteln für Schwimmbecken macht, wird vom wachsenden US-Wohnungsmarkt profitieren.



(ner) für die wallstreet:online Zentralredaktion