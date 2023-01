Zukunft gemeinsam gestalten / IGW - Neujahrsempfang des DBV 2023

Berlin (ots) - Anlässlich des Neujahrsempfangs 2023 des DeutschenBauernverbandes im Rahmen der Internationalen Grünen Woche blickt PräsidentJoachim Rukwied vor allem nach vorn. Nach einem in vielen Facettenherausfordernden Jahr für die Landwirte rief er den rund 800 Gästen aus Politikund der Branche zu: "Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten!" DieLandwirtschaft sei eine Zukunftsbranche und werde von der Gesellschaftgebraucht. "Aber wir müssen auch gesellschaftliche Veränderungen erkennen unddarauf reagieren. Nachhaltige Produktion ist zum Top-Thema in unseren Betriebengeworden", stellte Rukwied fest. Jetzt brauche es innovative Landwirte, die dieBetriebe in die Zukunft führten.Der Verband habe mit dem "Zukunftsbauer" ein Projekt angestoßen, das sowohl dieLandwirtschaft als auch den Verband zukunftsfest machen soll. "Wir wollen diesenProzess vorantreiben. Was aus meiner Sicht perspektivisch auch dazu gehört, istdas Bekenntnis der Politik zum Zukunftsbauer", so Rukwied. Es gehe darum, dasBerufsspektrum Landwirtschaft zu erweitern, beispielsweise sei der Zukunftsbauerauch "Klimabauer" oder "Artenvielfaltbauer". Das müsse zu einem zusätzlichenGeschäftsmodell entwickelt werden, neben dem Kerngeschäft Nahrungsmittel zuerzeugen.Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sagte den Gästen die Unterstützung zu,die Landwirtschaft für die Zukunft aufzustellen: "Landwirtschaft steht fürVeränderung. Bäuerinnen und Bauern suchen nach Lösungen - und finden sie. Geradein diesen Zeiten kommt es darauf an, Ernährungssicherheit und Klima- undNaturschutz permanent zusammendenken. Am Ende des Tages heißt das, tragfähigeKompromisse zu finden für Betriebe, Umwelt und Klima. Gemeinsam und pragmatischdie besten Lösungen für eine zukunftsfeste Landwirtschaft finden - dafür steheich ein."In einem Panel diskutierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AG Zukunftsbauergemeinsam mit DBV-Vizepräsidentin Susanne Schulze Bockeloh über die Ergebnisseder Arbeitsgruppe und stellten ihre Sicht einer erfolgreichen Weiterentwicklungder Landwirtschaft dar.Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlinmailto:a.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6599/5421961OTS: Deutscher Bauernverband (DBV)