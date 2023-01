Deutlich schwächer als erwartete Konjunkturdaten vor allem aus den USA zeigen eine Abkühlung der Wirtschaft an und das Rezessionsgespenst feierte sein Comeback auf dem Börsenparkett. Gleichzeitig lassen die Notenbanken keine Bereitschaft erkennen, von ihrem restriktiven Kurs abweichen zu wollen.



Egal ob die Rede der EZB-Chefin Lagarde in Davos oder die typischen Falken bei der Fed in Washington – den Anlegern dürfte mindestens mal in der ersten Jahreshälfte 2023 noch ein ziemlich kalter Wind der Geldpolitik entgegenwehen. Daraufhin haben die Investoren erst einmal das Risiko aus ihren Strategien genommen und es dürfte wahrscheinlich nur durch gute Quartalszahlen und vor allem optimistische Ausblicke aus den Unternehmen in den nächsten Tagen zurückkehren.



Interessanterweise begleiteten heute auch ungewöhnlich hohe Volumina den „kleinen Verfall“ am Terminmarkt für Optionen und Futures, was eher untypisch und dem quartalsweisen Hexensabbat vorbehalten ist. Auch das dürfte ein Grund für die Schwäche am deutschen Aktienmarkt in den vergangenen beiden Handelstagen gewesen sein.



Die Aktien des Streaming-Giganten Netflix und der Google-Mutter Alphabet wurden heute von den Anlegern gesucht, nachdem Netflix für das vierte Quartal ein besser als erwartetes Nutzerwachstum gemeldet und Alphabet die Entlassung von 12.000 Mitarbeitern angekündigt hat. Diese Nachrichten aus dem Technologiesektor verhalfen dem Markt zu einer kleinen Erholung nach den Verlusten am Vortag.



Netflix hat damit die Berichtsaison auch für die Technologieunternehmen eröffnet und sorgt zunächst für Optimismus. Jetzt beginnt der Trommelwirbel für die kommende Woche, in der mit Microsoft, IBM und ASML weitere Schwergewichte Bilanz ziehen. Thema werden sicher die Entlassungen in diesem Sektor bleiben, da das Silicon Valley nach einem Jahrzehnt des Hyperwachstums nun von der Realität in Form von Einsparungen eingeholt wurde, um den wirtschaftlichen Sturm zu überstehen.