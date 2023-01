Amazon Web Services geht Partnerschaft mit Waton Securities International ein und ermöglicht die digitale Transformation globaler Brokerunternehmen mit FinTech-Lösungen

London (ots/PRNewswire) - Im Januar 2023 gab Amazon Web Services ("AWS") die

strategische Partnerschaft mit Waton Securities International ("Waton") bekannt,

um Broker Cloud, eine sichere, einfache, konforme und robuste FinTech-Lösung aus

einer Hand für globale Brokerunternehmen und Finanzinstitute, auf den Markt zu

bringen.



Die Broker Cloud von Waton deckt Brokerage-Funktionen und FinTech-SaaS-Lösungen

ab. Waton bietet lizenzierten Brokerunternehmen hochentwickelte Ausführungs- und

Clearingdienste für die wichtigsten Aktienmärkte und

Vermögensverwaltungslösungen aus einer Hand. Andererseits bietet Waton auch eine

integrierte Lösung aus einer Hand für Finanzinstitute ohne IT-Kapazitäten oder

Middle-/Backoffice-Infrastruktur, um ihre Handelsplattformen zu starten und

Vermittlungsgeschäfte digital zu betreiben. Gestärkt durch FinTech und die

technologische Infrastruktur der Cloud können lizenzierte Finanzinstitute auf

allen Kontinenten schnell ihre eigenen digitalen Handels- und

Investitionsplattformen einrichten und ihren eigenen Nutzern die weltweit

führende mobile App sowie integrierte und nahtlose Servicelösungen über die

Broker Cloud von Waton anbieten.





Kai Zhou, CEO von Waton Securities International, erklärte, dass die digitaleTransformation und Modernisierung traditioneller Brokerplattformen einunvermeidlicher Trend sei. Gegenwärtig biete Broker Cloud Dienstleistungen fürmehrere lizenzierte Brokerunternehmen und Institutionen in Hongkong, Neuseeland,Australien und anderen Ländern an. Das Unternehmen sei der festen Überzeugung,dass Waton Securities International mit seiner 33-jährigen Geschichte undServiceerfahrung im Brokergeschäft in Verbindung mit der starken Infrastrukturund den technologischen Vorteilen von AWS mehr globale Brokerunternehmen undFinanzinstitute in die Lage versetzen wird, bestehende Barrieren zudurchbrechen, den globalen Benutzern effizient und effektiv die bestenKundendienste zu bieten und gleichzeitig durch maßgeschneiderte digitaleLösungen einen größeren Mehrwert zu schaffen.