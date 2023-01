HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Eine Wertberichtigung auf eine Beteiligung in Schweden hat 2022 am Gewinn von Symrise gezehrt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel im vergangenen Jahr um gut zwei Prozent auf 795,4 Millionen Euro, wie der Hersteller von Duftstoffen und Aromen am Freitag nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Resultate mitteilte. So schrieb der Dax -Konzern 126 Millionen Euro auf die knapp 30-prozentige Beteiligung am Heimtiernahrungsspezialisten Swedencare ab. Symrise betonte im Zuge der Eckdaten, für 2022 eine "attraktive Dividendenpolitik beizubehalten". Die Aktien gerieten nachbörslich unter Druck.

Die Symrise-Papiere fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,3 Prozent auf 102,55 Euro. Damit ist das Miniplus des noch jungen Börsenjahres fast dahin. Zum Vergleich: Der Dax liegt aktuell knapp acht Prozent im Plus.