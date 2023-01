BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Vor der Feier des 60. Jubiläums des Élysée-Vertrags und dem deutsch-französischen Ministertreffen am Sonntag in Paris haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Präsident Emmanuel Macron den Willen zur Stärkung Europas betont. Beide skizzierten vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Kernpunkte für ein souveränes Europa, in dem die Menschen in Frieden, Wohlstand und Freiheit leben können.

"Für ein starkes Europa von morgen müssen wir jetzt stärker in unsere Streitkräfte und in die Grundlagen unserer Rüstungsindustrie in Europa investieren", schrieben der Kanzler und der Präsident. Dies verbessere die Verteidigungsfähigkeiten und mache Europa auch für die Vereinigten Staaten zu einem stärkeren Partner.