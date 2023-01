Lebensmittelhersteller Danone ist jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz B Corp zertifiziert (FOTO)

Berlin (ots) - Danone hat den Prüfungsprozess der unabhängigen

Non-Profit-Organisation B Lab in Deutschland, Österreich und der Schweiz

erfolgreich abgeschlossen. Das B Corp-Zertifikat zählt zu den anspruchsvollsten

weltweit. Unternehmen müssen strenge Sozial- und Umweltstandards erfüllen und

sich alle drei Jahre erneut zertifizieren lassen.



Als erster der Top10 Lebensmittelhersteller ist Danone in Deutschland,

Österreich und der Schweiz (DACH) vollständig B Corp zertifiziert. Das hat

Danone heute im Rahmen eines Pressegespräches auf der Internationalen Grünen

Woche, der weltweiten Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau in

Berlin, bekannt gegeben. Mit der letzten noch ausstehenden Zertifizierung für

den Unternehmensbereich frühkindliche und medizinische Ernährung (Nutricia)

erhält Danone das Zertifikat nun früher als erwartet und damit zwei Jahre vor

dem international festgelegten Ziel im Jahr 2025.