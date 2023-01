Rückschlag für den Finanzplatz, ein Marktkommentar zum Delisting von Linde in Frankfurt von Werner Rüppel

Frankfurt (ots) - Jetzt ist es amtlich. Die Aktionäre von Linde haben in dieser

Woche mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dass der amerikanisch-deutsche

Industriegasekonzern künftig nur noch in New York und nicht mehr in Frankfurt

notiert sein wird. Die Deutsche Börse hat sogleich reagiert und mitgeteilt, dass

Linde aufgrund des Delistings in Frankfurt bereits zum 27. Februar aus dem Dax

genommen wird. Informationen zur Nachfolger von Linde im Dax wird die Börse

übrigens am 17. Februar um 22 Uhr veröffentlichen. Als Favoriten nennen

Indexanalysten hier Rheinmetall und die Commerzbank.



"Für den Börsen- und Wirtschaftsstandort Deutschland ist diese Entscheidung eine

Kata­strophe", sagt Peter Spengler, Analyst bei der DZ Bank. Denn Linde war für

den Dax und damit auch für den Finanzplatz Deutschland ein echtes Aushängeschild

und zugleich ein Reichmacher für Dax-Anleger. Schließlich ist durch die 2018

vollzogene Fusion mit der US-Gesellschaft Praxair mit Linde ein Weltmarktführer

für Indus­triegase entstanden. Und Indus­triegase sind ein relativ stabiles und

vor allem wachstumsstarkes Geschäft. So hat Linde in den vergangenen Jahren

geliefert und Gewinne und Dividenden gesteigert.