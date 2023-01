Wirtschaft Zehntausende Anfragen in Ausländerbehörden unbeantwortet

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele deutsche Ausländerbehörden sind völlig überlastet. Allein in der bayerischen Landeshauptstadt München sind derzeit 25.000 E-Mails und Online-Anträge unbeantwortet, wie eine Umfrage der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" unter den zehn größten deutschen Städten ergeben hat (Samstagsausgabe).



In Stuttgart sind es 15.000, in Essen 4.000. Für ein zentrales Anliegen der Bundesregierung - mehr Fachkräfte aus Drittstaaten zu gewinnen - könnte das zum Problem werden. Wirtschaftsvertreter kritisieren schon länger, dass neue Aufenthaltstitel wenig bringen, wenn die Umsetzung in den Behörden hakt. In München betreffen nach Angaben der Stadt 17 Prozent der offenen Anfragen Akademiker, etwa ein Viertel Studenten.