OPEC-Fonds mobilisiert 1 Milliarde US-Dollar für Entwicklungsfinanzierung mit bahnbrechender erster SDG-Anleihe

Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung, eine multilaterale

Entwicklungsfinanzierungsinstitution mit Hauptsitz in Wien, Österreich, hat am

Mittwoch seine erste Benchmark-Anleihe auf den Kapitalmärkten begeben. Die

Preisgestaltung der Anleihe erfolgte auf der Grundlage der SDG-Anleihen

(Sustainable Development Goals), bei denen Credit Agricole CIB als alleiniger

Nachhaltigkeitsberater fungierte. Die festverzinsliche Nachhaltigkeitsanleihe

mit einer Laufzeit von drei Jahren stieß bei Anlegern auf der ganzen Welt auf

eine starke Nachfrage und wird zur Finanzierung oder Refinanzierung wichtiger

Projekte für nachhaltige Entwicklung verwendet, die mit dem multisektoralen

Entwicklungsauftrag des OPEC-Fonds in Einklang stehen und direkt zur Erreichung

der SDGs beitragen.