Bigo Live feiert herausragende Leistungen und Kreativität von Streamern bei der 4. jährlichen BIGO Awards Gala 2023 im Capitol Theatre in Singapur

SINGAPUR, 21. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Bigo Live, die globale Livestreaming-Plattform mit Sitz in Singapur, hat das neue Jahr mit einem Paukenschlag begonnen und die vierte Ausgabe ihres jährlich stattfindenden Top-Events, der BIGO Awards Gala 2023, erfolgreich abgehalten. Nach zwei Jahren im virtuellen Raum fand die BIGO Awards Gala 2023 am Samstag, den 7. Januar 2023, im historischen Capitol Theatre in Singapur statt. An der Zeremonie nahmen 1.000 Besucher teil, die aus Nord- und Südamerika, Europa, Südost- und Südasien in den Inselstaat gereist waren. Über 270 Bigo Live-Streamer und fast 100 Bigo Live-Familien wurden gewürdigt und geehrt. Die Veranstaltung zeugte von den vielen Talenten, die die Livestreaming-Plattform zu bieten hat. Sie wurde exklusiv auf der Bigo Live-Plattform übertragen und verzeichnete weltweit fast 4 Millionen Zuschauer. Das sind doppelt so viele wie im letzten Jahr, was beweist, dass die Plattform im Laufe der Jahre immer beliebter geworden ist.