ROYAL CANADIAN MINT GEWINNT ZWEI COIN OF THE YEAR AWARDS IN DEN KATEGORIEN "BEST CROWN" UND "BEST CIRCULATION"

Ottawa, On (ots/PRNewswire) - Die Silbermünze "Black and Gold: The Grey Wolf"

und die farbige 10-Cent-Umlaufmünze "100th Anniversary of Bluenose" zählen zu

den besten der Welt.



Die Royal Canadian Mint fühlt sich geehrt, den Coin of the Year Award in zwei

der 10 Kategorien gewonnen zu haben, in denen Münzprägeanstalten aus der ganzen

Welt um die Anerkennung im begehrtesten Preisprogramm für herausragende

Leistungen in der Münzgestaltung und -herstellung konkurrieren. Die

20-Dollar-Feinsilbermünze 2021 "Black and Gold: The Grey Wolf" wurde zur "Best

Crown" gekürt, während die erste farbige 10-Cent-Umlaufmünze der Prägeanstalt,

die 2021 zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Bluenose herausgegeben wird,

zur "Best Circulation"-Münze gekürt wurde.