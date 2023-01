Wirtschaft SPD-Wirtschaftsflügel fordert neues Hilfspaket für EU-Industrie

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Wirtschaftsforum der SPD fordert als Konsequenz auf das milliardenschwere US-Inflationsbekämpfungsgesetz (Inflation Reduction Act; kurz: IRA) eine massive europäische Investitionsoffensive. Und zwar ohne festgelegte finanzielle Obergrenze, finanziert aus weiteren europäischen Schulden.



Konkret schlagen die Wirtschaftsexperten einen "nicht gedeckelten Geldbetrag" für Investitionen vor. Das US-Subventionspaket, das sich auf etwa 369 Milliarden US-Dollar beläuft, soll hierfür als Orientierung dienen. "In Europa sollte über die EU-Institutionen und Mitgliedstaaten zunächst ein ähnlich hoher Betrag in den Raum stellt werden, der nach oben hin jedoch überschritten werden darf", heißt es in dem Papier des SPD-Wirtschaftsforums, über das das "Handelsblatt" berichtet.