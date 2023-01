Erstmals werden mehr Frauen als Männer DAX-Vorstände (FOTO)

München (ots) -



- 2022 waren mehr als die Hälfte aller neu ernannten DAX-Vorstände Frauen

- Frauenquote in DAX 40-Vorständen steigt auf neuen Höchstwert von 22,7%

- Frauen übernehmen häufiger Ergebnisverantwortung

- Nur ein DAX-Unternehmen erfüllt Zweites Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II)

noch nicht

- Nachhaltigkeit liegt jetzt bei mehr als 50% der Firmen beim CEO



Zum ersten Mal in der Geschichte des wichtigsten deutschen Aktien-Indexes DAX 40

wurden innerhalb eines Jahres mehr Frauen (12) als Männer (11) neu in Vorstände

bestellt. Der Frauenanteil in den Vorständen der 40 größten börsennotierten

deutschen Unternehmen stieg 2022 um knapp ein Fünftel oder 3,6% Prozentpunkte

von 19,1% auf 22,7%. Vor zehn Jahren, 2013, hatte der Frauenanteil noch bei 6,8%

gelegen (damals im DAX 30). Das geht aus einer Analyse der Vorstandsgremien

(Stichtag 1. Januar 2023) durch die Personalberatung Russell Reynolds Associates

hervor.