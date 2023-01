Lebensmittel-Rückruf durch Etikettierungsfehler von "Thunvisch Aufstrich vegan 40g" Revo Foods

Wien/Graz (ots) - Die Revo Foods GmbH rief am 19.01.2023 ihren " T

(https://revo-foods.com/revo-products/revo-tuna-spread/) hunvisch Aufstrich

vegan 40g (https://revo-foods.com/revo-products/revo-tuna-spread/) " aufgrund

eines Etikettierungsfehlers zurück, der während des Verpackungsprozesses

aufgetreten ist. Betroffen sind all die Produkte die mit dem

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14.02.2023, Chargennummer 010 gekennzeichnet

sind. Das österreichische Food-Tech Start Up reagierte umgehend auf den Fehler

und so konnte ein Großteil der Charge abgefangen werden.



Durch das Vertauschen des Etiketts ist die Allergenkennzeichnung auf dieser

Produkt-Charge nicht gewährleistet.