Nachbarländer kritisieren Söders Vorstoß zu Abwerbung von Lehrkräften

STUTTGART/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Ankündigung von Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU), Lehrkräfte auch in anderen Bundesländern abwerben zu wollen, ist gleich in mehreren Landeshauptstädten auf Kritik gestoßen. "Bisher war es Konsens in der Kultusministerkonferenz, dass wir einen fairen Wettbewerb haben und uns nicht gegenseitig die Lehrkräfte abspenstig machen oder große Abwerbungskampagnen fahren", sagte Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) der "Südwest Presse" (Samstag).

Auch Thüringens Bildungsminister Helmut Holter hatte zuvor die Ankündigung Söders kritisiert. Bayern drohe eine Abwerbespirale in Gang zu setzen, "die keines der gemeinsamen Probleme löst", sagte der Linke-Politiker. Es scheine so, als wolle der Freistaat damit den Konsens der Stralsunder Erklärung verlassen. Kritik kam in den vergangenen Tagen auch aus Mecklenburg-Vorpommern.