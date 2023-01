Scholz erwartet Einigung mit USA im Konflikt um Investitionsprogramm

PARIS (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz geht davon aus, dass der Konflikt um das amerikanische Klimaschutz-Investitionsprogramm in den nächsten Monaten beigelegt wird. "Ich bin gegenwärtig jedenfalls sehr zuversichtlich, dass wir im Laufe des ersten Teils dieses Jahres da notwendige Verständigungen erzielen können", sagte der SPD-Politiker am Sonntag nach einer gemeinsamen Tagung der Kabinette Deutschlands und Frankreichs in Paris. "Man soll, wie es so schön heißt, den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich jedenfalls bin vorbereitet darauf, ihn später mal zu loben."

Das US-Inflationsbekämpfungsgesetz sieht milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor. Subventionen und Steuergutschriften sind daran geknüpft, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. In Europa befürchtet man Nachteile für heimische Unternehmen.