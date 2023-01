BREAKTHROUGH PRIZE ERÖFFNET ÖFFENTLICHE NOMINIERUNGEN FÜR DIE PREISE 2024 IN GRUNDLAGENPHYSIK, BIOWISSENSCHAFTEN UND MATHEMATIK

SAN FRANCISCO, 23. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die öffentliche Nominierungsphase für die Breakthrough Prizes 2024 in Grundlagenphysik, Biowissenschaften und Mathematik ist jetzt eröffnet. Nominierungen können ab heute bis zum 1. April 2023 online eingereicht werden. Selbstnominierungen sind zwar verboten, aber jeder kann eine andere Person nominieren. Die Nominierungsformulare und Regeln finden Sie unter breakthroughprize.org.

Zum 12. Mal wird der Breakthrough Prize, der als größter Wissenschaftspreis der Welt gilt, Spitzenwissenschaftler auszeichnen und drei Preise in den Biowissenschaften, einen in der Grundlagenphysik und einen in der Mathematik vergeben. Jeder Preis ist mit 3 Millionen Dollar dotiert. Darüber hinaus werden sechs New Horizons Prizes in Höhe von jeweils 100.000 USD an vielversprechende Nachwuchswissenschaftler in den Bereichen Physik und Mathematik vergeben. Nominierungen werden auch für den Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize entgegengenommen, eine jährliche Auszeichnung in Höhe von 50.000 USD, die an Nachwuchsmathematikerinnen vergeben wird, die ihre Promotion innerhalb der letzten zwei Jahre abgeschlossen haben.