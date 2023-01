ReSight Global erwirbt das führende UX-Unternehmen PeepalDesign in Indien

Chicago (ots/PRNewswire) - ReSight Global, ein in Mitarbeiterbesitz befindliches

Unternehmen für UX-Forschung und -Design, erweitert seine globale Präsenz mit

dem Erwerb von kontrollierenden Beteiligungen an https://c212.net/c/link/?t=0&l=

de&o=3761640-1&h=1589502025&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3

Den%26o%3D3761640-1%26h%3D1066341670%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpeepaldesign.com%

252F%26a%3DPeepalDesign&a=PeepalDesign auf neun Schlüsselmärkten. PeepalDesign

hat seinen Sitz in Indien und ist ein Unternehmen für UX-Forschung und -Design

mit mehr als 65 vollbeschäftigten UX-Forschern und -Designern. Diese Übernahme

bietet Kunden von ReSight Global (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3761640-1&

h=971199754&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D376164

0-1%26h%3D4197060177%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fresight.global%252F%26a%3DReSight

%2BGlobal&a=ReSight+Global) viele Vorteile, einschließlich des Zugangs zu 220

UX-Experten weltweit, mit Niederlassungen in Tokio, Shanghai, Chicago, London,

Basel, Hamburg, München, Bangalore und Pune.