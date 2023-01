First Phosphate Corp. unterzeichnet Absichtserklärung mit dem Port of Saguenay zur Sicherung des Tiefseezugangs zu den weltweiten Phosphatmärkten

SAGUENAY, QUEBEC – 12. Oktober 2022 /IRW-Press/ – First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung mit dem Port of Saguenay unterzeichnet hat – ein weiterer Schritt in der Implementierung des sechsphasigen Plans für den nordamerikanischen Markt für Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterien.

Mit der Absichtserklärung beginnen Gespräche zwischen den Parteien, um dem Unternehmen einen potenziellen Tiefseezugang für die internationale Verschiffung von Phosphatkonzentrat und unerschlossenes Land zum Bau seiner Anlagen bereitzustellen. Die Vereinbarung folgt auf das Wahlversprechen des wieder gewählten Premiers von Quebec, Francois Legault, eine Summe von $ 117,2 Millionen in die Infrastruktur des Hafens von Saguenay zu investieren.

„Die Sicherung von Flächen für die Verschiffung und industrielle Entwicklung in Hafenanlagen wird für viele Unternehmen rund um den Globus zunehmend zu einer Herausforderung. First Phosphate führt nun Gespräche mit einem engagierten Partner, um sich weltweit einen garantierten Tiefseezugang zu sichern, da das Unternehmen weiter seine fortgeschrittene globale Phosphatmaterialstrategie umsetzt“, erklärte John Passalacqua, der Chief Executive Officer von First Phosphate. „Die Phase eins unserer Strategie ist die Entwicklung unseres Phosphatabbaubetriebs in der Region und die Lieferung eines hochreinen Phosphatkonzentrats, das weltweit als „Quebec Rock Phosphate“ bekannt ist, FOB Port Saguenay, für den generellen Einsatz in der LFP-Batterienindustrie weltweit.“

First Phosphate besitzt Konzessionsgebiete mit einer Fläche von insgesamt 1.500 km² in der Region Saguenay in Quebec (Kanada), die aktiv erschlossen werden, um Phosphat in Batteriequalität nach dem ESG-Standard und mit guter CO2-Bilanz zu produzieren.

„Der Hafen von Saguenay ist ein natürlicher Zugang zum Norden von Quebec und seinen umfassenden natürlichen Ressourcen“, erklärte Carl Laberge, der Chief Executive Officer von Port of Saguenay. „Unsere Tiefwasser-Hafenanlagen, der Terminal und das angrenzende Hafenindustriegebiet bieten Unternehmen wie First Phosphate einen direkten Zugang zu den internationalen Märkten und einen Partner, der sich für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung engagiert. Wir freuen uns, den Start dieses Projekts unterstützen zu können.“