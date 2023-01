Denn zum Start in die Berichtssaison kommt auch die Börse in New York in Fahrt, vor allem die Technologieaktien sprangen am Freitag durch eine positiven Netflix-Schwung kräftig nach oben.

Noch sind sich die Investoren an der Wall Street allerdings nicht sicher, ob es sich nur um ein weiteres Strohfeuer oder tatsächlich den Beginn einer längerfristigen Erholung handelt. Ihre Stimmungslage bewegt sich irgendwo zwischen Hoffnung und Skepsis. Gute Quartalszahlen von Unternehmen wie Microsoft, Tesla und Boeing in dieser Woche könnten der mögliche Lichtblick in wirtschaftlich angespannten Zeiten sein. Doch die Erwartungen sind hoch. Zu viele Enttäuschungen dürften die zwischenzeitlich deutlich gestiegene Zuversicht der Anleger schnell wieder verfliegen lassen. Denn trotz der anstehenden Bilanzoffenlegungen sind die alten Themen Inflation und Wachstum nicht vom Tisch, wenn am Dienstag die Einkaufsmanagerindizes und am Donnerstag die Inflations-Komponente im US-Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht werden.