Vorsicht Schuldenkrise: Welt erlebt Run auf Gold

Der Goldpreis hat in den letzten Monaten eine starke Aufwärtsbewegung verzeichnet und erreichte im Januar 2022 den höchsten Stand seit fast sieben Monaten. Dies nährt die Hoffnung einiger Anleger, dass der Goldpreis aktuell erneute Rekorde erreichen könnte, nachdem er in den letzten 2 Jahren nur seitwärts gelaufen ist.

Schuldenkrise in den USA: Wird die Schuldengrenze erhöht?

Die USA haben ihre gesetzliche Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen US-Dollar erreicht und es gibt in Washington erneut einen politischen Konflikt darüber, ob die Schuldengrenze erhöht werden soll. Die Republikaner stellen Forderungen an die Demokraten, um ihre Stimmen zu erhalten und es ist möglich, dass dieses Mal die Debatte anders endet, da die Republikaner nicht bereit sind, die Wirtschaft zu bremsen (was die Demokraten aber möchten) und dies zu einer einmal unvorstellbaren Zahlungsunfähigkeit der US Regierung führen könnte.