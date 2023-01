FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Woche gegangen. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,22 Prozent auf 137,88 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,19 Prozent.

Deutsche Bundesanleihen waren zuletzt unter Druck geraten, weil hochrangige Vertreter aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) weitere spürbare Zinsanhebungen in Aussicht gestellt haben. Im Gegensatz dazu scheint sich in den USA eine weitere Verlangsamung des Straffungstempos abzuzeichnen. Der für eine straffe geldpolitische Haltung bekannte Fed-Direktor Christopher Waller äußerte sich unlängst in diese Richtung.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die an den Märkten bewegen könnten. In Europa werden Zahlen zur Verbraucherstimmung erwartet, in den USA wird ein wirtschaftlicher Frühindikator veröffentlicht. In Teilen Asiens herrscht Ruhe wegen des dortigen Neujahrsfestes./bgf/mis

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 138,0EUR gehandelt.