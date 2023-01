In den USA hatte der Leitindex Dow Jones Industrial vergangene Woche die Marke von 33 000 Punkten verteidigt und sich am Freitag ein Stück weit von dieser abgesetzt. Die Technologiewerte an der Nasdaq hatten sich noch stärker gezeigt. Die Anleger ließen sich von anhaltend restriktiven geldpolitischen Signalen der US-Notenbank in ihrem Optimismus nicht beirren, hieß es von den Analysten der Schweizer Großbank Credit Suisse. Vor allem die Erkenntnisse aus den Geschäftsberichten der Unternehmen hielten die Laune hoch.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit 26 906,04 Punkten und damit 1,3 Prozent höher als vor dem Wochenende. Nach einem deutlichen Kursanstieg zum Handelsstart verlief der Rest der Sitzung aber in ruhigen Bahnen.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Mit Rückenwind von der Wall Street hat die Börse in Tokio zum Wochenstart zugelegt. Die chinesischen Aktienmärkte blieben wegen des Neujahrsfestes geschlossen. Neben China und Hongkong wurde am Montag auch in Singapur und Südkorea nicht gehandelt.

