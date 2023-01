MELANIE GRANT WIRD NEUE GESCHÄFTSFÜHRERIN DES RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

Seite 2 ► Seite 1 von 2

London (ots/PRNewswire) - Gefeierte Vordenkerin, Autorin und Kuratorin übernimmtdas SteuerDer Responsible Jewellery Council (RJC), die weltweit führende Organisation zurVorgabe von Nachhaltigkeitsstandards für die Schmuck- und Uhrenindustrie, hatheute Melanie Grant zu seiner neuen Geschäftsführerin ernannt. Als gefeierteVordenkerin, Autorin und Kuratorin verfügt Melanie Grant über mehr als 20 JahreErfahrung in den größten und einflussreichsten Unternehmen der Uhren- undSchmuckbranche. Abgesehen davon, dass sie Luxusinhalte in Auftrag gibt undredigiert, bringt sie auch beträchtliche Führungsqualitäten in diese Rolle ein.Melanie Grant ist seit über 20 Jahren als Journalistin tätig - sie war unteranderem für The Times, The Financial Times, The Independent, The Guardian , TheBBC und - bis 2022 - The Economist tätig, wo sie als Redakteurin für Luxusgüterfür dessen Lifestyle-Schwesterpublikation 1843 Magazine arbeitete. Nach 16Jahren als Schmuck- und Bildredakteurin bei The Economist nahm sie sich eineAuszeit, um ihr erstes Buch über Schmuck als Kunst zu schreiben: Coveted: Artand Innovation in High Jewellery , das im Oktober 2020 bei Phaidon erschien. Inden vergangenen zehn Jahren hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzenzwischen den Kunstformen abzubauen, so dass Schmuck als gleichwertig mitbildender Kunst angesehen wird.David Bouffard, Vorstandsvorsitzender des RJC, sagte: "Im Namen des Vorstands,der Belegschaft und all unserer Mitglieder freue ich mich, Melanie Grant alsunsere neue Geschäftsführerin begrüßen zu dürfen. Sie empfindet eine tiefe Liebezu Schmuck und Uhren und verfügt über ein einzigartiges kreatives Fachwissen,das sich sowohl an die Industrie als auch an die Verbraucher richtet. Ich bindavon überzeugt, dass sie den RJC erfolgreich in eine neue Ära führen wird,während wir unsere Aufgabe der fortlaufenden Verbesserung der Integrität derinternationalen Lieferkette für Schmuck und Uhren weiter erfüllen."Melanie Grants Aufgabe ist es, das Bewusstsein von Verbrauchern, Sammlern,Designern, Marken und Fachleuten aus der Lieferkette für die dringendeNotwendigkeit zu stärken, nachhaltige Geschäftspraktiken in der Uhren- undSchmuckbranche zu entwickeln. Der RJC mit seinen fast 1.700 Mitgliedern in 71Ländern überträgt ihr die Aufgabe, eng mit dem Vorstand, dem Führungsteam, derBelegschaft und externen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um das künftigeWachstum des RJC zu sichern. Sie will mehr Klarheit und Kreativität in diesen