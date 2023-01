Sun Pharma erwirbt Concert Pharmaceuticals und treibt damit die Behandlung von Alopecia areata voran

Mumbai, Indien und Lexington, Massachussetts (ots/PRNewswire) - Dadurch wird

Deuruxolitinib, ein potenziell klassenbester oraler JAK-Inhibitor zur Behandlung

von Alopecia areata, einer autoimmunen dermatologischen Erkrankung, aufgenommen



Sun Pharmas globale Infrastruktur wird genutzt, um Patienten mit Alopecia areata

einen breiten Zugang zu Deuruxolitinib zu ermöglichen





Seite 2 ► Seite 1 von 8

Das globale Dermatologie-Franchise von Sun Pharma wird durch die Hinzufügungeines Late-Stage-Produkts in einem Bereich mit erheblichem ungedecktem BedarfgestärktSun Pharma startet Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien desStammkapitals von ConcertVorabzahlung in Höhe von 8,00 USD pro Stammaktie bzw. Gegenleistung in Form vonEigenkapital in Höhe von 576 Mio. USD undContingent Value Rights (optionsähnliche Rechte, die eine Nachleistungspflichtdes Käufers begründen) in Höhe von bis zu 3,50 USD pro Stammaktie bei Erreichenbestimmter zeitbasierter Nettoumsatz-MeilensteineSun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO) (Bloomberg: SUNP IN)(NSE: SUNPHARMA) (BSE: 524715) (zusammen mit seinen Tochtergesellschaftenund/oder verbundenen Unternehmen, "Sun Pharma") und Concert Pharmaceuticals,Inc. (NASDAQ: CNCE) ("Concert") haben heute bekannt gegeben, dass sie eineendgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der Sun Pharma alle ausstehendenAktien von Concert im Rahmen eines Übernahmeangebots gegen eine Vorabzahlung von8,00 USD pro Stammaktie in bar bzw. 576 Millionen USD an Eigenkapitalwerterwerben wird. Die Aktionäre von Concert erhalten außerdem ein nicht handelbaresContingent Value Right (CVR), das die Inhaber berechtigt, bis zu 3,50 USD proStammaktie in bar zu erhalten, wenn Deuruxolitinib innerhalb bestimmterZeiträume bestimmte Nettoumsatzmeilensteine erreicht, vorbehaltlich derBedingungen, die in einer Vereinbarung über die Contingent Value Rightsenthalten sind. Die Transaktion wurde von den Vorständen beider Unternehmengenehmigt.Die Vorabzahlung von 8,00 USD pro Stammaktie in bar entspricht einem Aufschlagvon etwa 33 % auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs von Concertam 18. Januar 2023, dem letzten Handelstag vor der heutigen Bekanntgabe.Concert ist ein Late-Stage-Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei derVerwendung von Deuterium in der medizinischen Chemie leistet. Concert verfügtüber ein umfangreiches Patentportfolio, zu dem auch der führende ProduktkandidatDeuruxolitinib gehört, ein oral zu verabreichender Inhibitor der Janus-KinasenJAK1 und JAK2 zur Behandlung von Alopecia areata, einer dermatologischenAutoimmunerkrankung, der sich in der Spätphase der Entwicklung befindet. Concert